Не опасно ли с точки зрения заражения какими-либо инфекциями плавать в водоеме, где есть лебеди?

Может быть опасно.

«Главная угроза при купании в таком водоеме - церкариоз (или зуд купальщика), - рассказывает гигиенист Юлия МАСЮКЕВИЧ. - Личинки паразитов попадают в воду с пометом птиц и способны проникнуть в кожу человека, вызывая сильное покраснение и зуд.

Церкарии концентрируются у берега, среди растительности, где кормятся лебеди. Если водоем проточный и глубокий, а птицы не толпятся у берега в одном месте, риск заражения минимален. В стоячем же пруду, где стаи лебедей живут годами, купаться не стоит».