Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли купаться в водоеме, где плавают лебеди? 0 1798

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лебеди - это очень красиво, но...

Не опасно ли с точки зрения заражения какими-либо инфекциями плавать в водоеме, где есть лебеди?

Может быть опасно.

«Главная угроза при купании в таком водоеме - церкариоз (или зуд купальщика), - рассказывает гигиенист Юлия МАСЮКЕВИЧ. - Личинки паразитов попадают в воду с пометом птиц и способны проникнуть в кожу человека, вызывая сильное покраснение и зуд.

Церкарии концентрируются у берега, среди растительности, где кормятся лебеди. Если водоем проточный и глубокий, а птицы не толпятся у берега в одном месте, риск заражения минимален. В стоячем же пруду, где стаи лебедей живут годами, купаться не стоит».

×
Читайте нас также:
#безопасность #гигиена #купание #инфекции #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
6
4
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У природы нет плохой погоды
Изображение к статье: Лечат или калечат?
Изображение к статье: Этот дорогой шоколад
Изображение к статье: Чуть помедленнее люди...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Чихайте осторожно
Наша Латвия
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Насморк при прорезывании зубов: норма или признак болезни
Люблю!
Изображение к статье: Кошки могут все
Lifenews
Изображение к статье: Едим грибы правильно
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Война на море
В мире
1
Изображение к статье: Чихайте осторожно
Наша Латвия
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Насморк при прорезывании зубов: норма или признак болезни
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео