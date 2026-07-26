В 2025 году Инспекция здравоохранения Латвии чаще всего рассматривала жалобы на качество стоматологической помощи. При этом общее число обращений по поводу качества медицинских услуг выросло более чем на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Как следует из годового отчета Инспекции здравоохранения (VI), в 2025 году больше всего жалоб на качество медицинской помощи вновь поступило в сфере стоматологии — 32 обращения, столько же, сколько и годом ранее.

На втором месте оказалась хирургия — 22 жалобы, далее следуют онкология (16), гинекология и акушерство (15) и психиатрия (13). По сравнению с 2024 годом заметно увеличилось число обращений по хирургии и онкологии.

Всего за прошлый год инспекция рассмотрела 388 жалоб, связанных с качеством медицинской помощи, тогда как в 2024 году их было 308. В каждом пятом случае специалисты пришли к выводу, что медицинским учреждениям необходимо принять корректирующие меры.

Чаще всего нарушения выявлялись в первичной медицинской помощи — в пяти из 12 рассмотренных случаев. В хирургии, гинекологии и акушерстве необходимость исправлений была установлена в четырех случаях, в службе неотложной помощи — в трех, а в стоматологии, психиатрии, травматологии и педиатрии — по одному случаю.

Всего в 2025 году Инспекция здравоохранения рассмотрела 1070 обращений. Помимо качества лечения, жители жаловались на соблюдение прав пациентов, порядок выдачи больничных листов, организацию медицинских услуг, своевременность диагностики, обращение с лекарствами, а также соблюдение санитарных норм.