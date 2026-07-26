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Найден самый простой способ сделать грибы полезнее 1 1151

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Едим грибы правильно

Наши люди любят грибы, с увлечением их собирают и с удовольствием едят. У многих других народов нет таких традиций, и по сравнению с ними, мы большие знатоки в мире грибов. Но есть такие тайны, которые неведомы даже профессиональным грибникам.

Об одной из тайн рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Она связана с самым актуальным сегодня витамином D. В последние годы установлено, что он одновременно является и гормоном, и что нам его нужно существенно больше, чем считали ранее.

«Грибы — это единственный растительный организм, который способен вырабатывать витамин D, — рассказывает Наталья Денисова. — Как и в нашей коже, под действием ультрафиолета эргостерин в грибах превращается в витамин D2 (эргокальциферол).

Ученые из Университета Флориды выяснили, что 15-минутное облучение свежих шампиньонов УФ-лампой повышает содержание витамина D2 в порции (100 г) с нулевого уровня до более чем 100% дневной потребности (до 1000 МЕ и выше). Дальнейшие исследования показали, что биодоступность D2 из облученных грибов эквивалентна синтетическим добавкам и так же эффективно повышает его уровень в сыворотке крови.

Для жителей северных стран и людей, избегающих солнца, это простой и натуральный способ профилактики дефицита. Достаточно выложить любые культивируемые грибы на 15–30 минут под прямые солнечные лучи ламеллами (пластинками) вверх перед приготовлением».

Пробуем?

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#медицина #наука #грибы #питание #профилактика #исследования #витамин д #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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