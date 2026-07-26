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Не забывайте зонтик! Латвийские синоптики сделали прогноз погоды на начало недели 0 560

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: У природы нет плохой погоды

В ночь на понедельник преимущественно в западных и центральных районах облака принесут кратковременный дождь, местами также возможны грозы и сильные ливни. Ветер будет слабым, а минимальная температура воздуха составит +14...+18 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, временами будет идти дождь, возможна также гроза. Сохранится слабый южный ветер, воздух остынет до +16...+18 градусов.

День будет облачным, однако местами выглянет солнце. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, под грозовыми облаками он станет порывистым.

Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление на западный, северо-западный и немного усилится, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Воздух прогреется до +22…+27 градусов, однако на западе будет прохладнее, температура воздуха достигнет +18...+21 градуса.

В Риге в понедельник временами будет идти дождь, временами сильный, во второй половине дня возможна также гроза. Временами из-за облаков будет выглядывать солнце. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который во время грозы может стать резко порывистым. Воздух прогреется до +21…+22 градусов.

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#Рига #погода #ветер #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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