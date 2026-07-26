«Работодатель моей жены закрывает фирму в которой она работает. Она находится в отпуске по уходу за ребенком (до окончания которого еще несколько месяцев). Официального какого-то уведомления от работодателя о закрытии фирмы не было. Директор настаивает на том, чтобы моя жена написала заявление на увольнение по собственному желанию. Подскажите, что делать в данной ситуации? Какие у нее права и какие обязанности у работодателя?»

Отвечает юрист Алевтина Григоренко:

– Согласно Закона о труде (статья 101. ч.1 п. 10), работодатель имеет право письменно сообщить о расторжении трудового договора в связи с ликвидацией юридического лица (предприятия). Письменное уведомление должно содержать юридическое основание о расторжении трудового договора. Устное уведомление юридической силы не имеет.

В свою очередь, процедура расторжения трудового договора четко регламентирует сроки, конкретно – один месяц при ликвидации юридического лица (Закон о труде, статья 103 ч. 1. п. 3).

В случае, если происходит ликвидация юридического лица, обычные запреты, ограничения на расторжение трудового договора и гарантии для работника, который находится в отпуске по уходу за ребенком, не работают.

В то же время при расторжении трудового договора из-за ликвидации юридического лица закон предусматривает выплату выходного пособия (Закон о труде, статья 112.), размер которой зависит от времени трудового стажа у конкретного работодателя, а также другие, предусмотренные законом выплаты.

Важно понимать, что работодатель не имеет права оказывать давление на работника, пытаясь перенести данную ситуацию в другую плоскость – чтобы работник уволился якобы по собственному желанию. На подобное давление необходимо реагировать соответственно; в этом – по заявлению работника – может помочь разобраться Государственная инспекция труда.

Инспекция имеет полномочия наказать работодателя и вынести предписание о нарушении закона; таким образом, у работника появится шанс в случае трудового спора взыскать и моральный вред (учитывая, что работница находится в отпуске по уходу за ребенком).

Любое давление со стороны работодателя – это фактор стресса для работника и своего рода создание неблагоприятных последствий. Это хотя и сложный процесс, но при грамотном представлении интересов в суде вполне может возыметь для работника положительный эффект – особенно если есть основания для трудового спора в принципе.