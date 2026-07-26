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Подсчитали жителей Латвии, которые въезжали в Беларусь 0 124

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница

С 1 января 2026 года в Беларусь прибыли 116 908 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехали из стран – соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши.

Такие данные привели в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Всего с 15 апреля 2022 года страну посетили 1 375 077 жителей Европы. Из Латвии прибыли 439 167 иностранцев, из Литвы – 704 862, из Польши – 152 960. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 78 088 человек.

Напомним, безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, был введён с 15 апреля 2022 года, для граждан Польши – с 1 июля 2022 года.

Изначально безвиз был введён до 31 декабря 2022 года, однако этот срок был продлён специальным указом сначала до 31 декабря 2023 года, а затем и на весь 2024 год. С 19 июля 2024 года был введён «расширенный безвиз» для граждан 35 стран Европы. Он продлён до 31 декабря 2026 года.

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#Литва #туризм #Польша #граница #Латвия #Европа #путешествия #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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