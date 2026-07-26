Для большинства жителей лето ассоциируется с отпусками, путешествиями и более спокойным ритмом повседневной жизни. Однако для управляющих домами это один из самых загруженных рабочих периодов в году. Именно в теплые и относительно сухие месяцы можно выполнить множество технически сложных работ, которые зимой или дождливой осенью было бы значительно труднее, а иногда и вовсе невозможно осуществить.

Эксперты Civinity Group, одной из крупнейших групп в сфере управления зданиями и инженерных решений в Балтии, отмечают, что лето важно не только для проведения ремонтных работ, но и для профилактического обслуживания и подготовки к следующему отопительному сезону. Своевременно выполненные работы помогают снизить риск аварий, продлить срок службы зданий и в долгосрочной перспективе позволяют жителям избежать непредвиденных расходов.

Ремонт крыш и фасадов – самое подходящее время года

Одной из важнейших летних задач является ремонт крыш и фасадов зданий. Теплая и относительно сухая погода позволяет качественно выполнить гидроизоляционные работы, заменить поврежденные элементы кровли, отремонтировать водостоки и обновить отделку фасада.

Даже небольшие повреждения, которые летом кажутся незначительными, осенью и зимой могут привести к серьезным последствиям. Через трещины в крыше внутрь может проникать влага, повреждая конструкции здания, способствуя образованию плесени и увеличивая расходы на отопление.

«Лето – самое подходящее время для приведения в порядок внешних конструкций здания. Своевременно устраненные повреждения помогают избежать гораздо более дорогих ремонтных работ после осенних дождей или зимних морозов», – объясняет операционный директор Civinity Group Тадас Матёшайтис.

Одновременно проверяются балконы, парапеты, металлические конструкции и другие элементы, которые жители в повседневной жизни часто даже не замечают, хотя их техническое состояние существенно влияет на безопасность здания.

Системы отвода дождевой воды и технические проверки

Летом особое внимание уделяется также системам отвода дождевой воды. В последние годы сильные ливни стали происходить чаще, поэтому засоренные водосточные трубы или поврежденные системы ливневой канализации могут создать риск затопления как подвалов, так и территории у фундамента здания.

Управляющие домами очищают водостоки, проверяют дождеприемные колодцы и дренажные системы, а также убеждаются, что вода эффективно отводится от здания.

Одновременно проводятся различные технические проверки, в том числе оценка вентиляционных систем, проверка электросетей и освещения в местах общего пользования, обследование лифтов и других инженерных систем, а также контроль систем пожарной безопасности.

Такие профилактические проверки позволяют своевременно выявить износ и запланировать необходимые ремонтные работы еще до того, как возникнут серьезные технические проблемы.

Благоустройство территории и качество жизни

Лето также является наиболее подходящим временем для благоустройства территории. Ухоженная среда – это не только вопрос эстетики, она напрямую влияет на самочувствие жителей и стоимость недвижимости.

Управляющие организуют уход за газонами, обрезку деревьев и кустарников, проверку детских площадок, ремонт скамеек, восстановление дорожек и содержание парковочных зон.

Во многих жилых комплексах реализуются и небольшие проекты по благоустройству, например создание новых зеленых насаждений, установка велопарковок, модернизация освещения с использованием LED-технологий и приведение в порядок площадок для сбора отходов.

Все больше жителей оценивают не только качество собственной квартиры, но и состояние окружающей территории. Хорошо ухоженная среда создает большее чувство безопасности, повышает комфорт повседневной жизни и положительно влияет на рыночную стоимость недвижимости.

Подготовка к отопительному сезону начинается уже летом

Хотя на улице стоит летняя жара, именно в этот период фактически начинается подготовка к следующему отопительному сезону.

В это время проверяются тепловые пункты, циркуляционные насосы, системы автоматики, регулирующее оборудование и внутренние отопительные сети зданий. При необходимости проводится промывка систем, замена поврежденных элементов и различные регулировочные работы.

«Лучший отопительный сезон – тот, которого жители почти не замечают. Это можно обеспечить только в том случае, если все необходимые подготовительные работы выполнены уже летом, а не после первой волны холода», – подчеркивает Тадас Матёшайтис.

Своевременная подготовка помогает снизить риск аварий отопительных систем в начале сезона, обеспечивает более равномерную подачу тепла и способствует более эффективному использованию энергоресурсов.

Хотя летом многие жители находятся вдали от дома, профессиональные управляющие используют это время максимально эффективно. Ремонт крыш и фасадов, обслуживание систем отвода дождевой воды, технические проверки, благоустройство территории и подготовка к отопительному сезону – это инвестиции не только в техническое состояние здания, но и в его долгосрочную ценность.

Большая часть этих работ остается незаметной в повседневной жизни, однако именно они обеспечивают безопасную, эффективную и бесперебойную работу дома с наступлением осени и зимы.

Civinity Group – одна из крупнейших групп в сфере управления зданиями и инженерных решений в Балтии. Компания объединяет более 30 предприятий в странах Балтии и Великобритании, обслуживая более 10 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. В группе работает более 1500 специалистов.