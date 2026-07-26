Самоуправление Вентспилса возьмет в долг у Государственной кассы 89 012 евро на реализацию инвестиционного проекта «Пчелиный путь от Куршеная до Вентспилса». Такое решение приняла городская дума.

Как сообщили агентству LETA в самоуправлении, цель проекта — разнообразить туристическое предложение Латвии и Литвы, популяризируя пчеловодство, традиционные ремесленные навыки, продукты пчеловодства и их применение.

В рамках проекта планируется отреставрировать домик пасечника в Приморском музее под открытым небом в Вентспилсе и создать там новую экспозицию «Трудолюбивая пчела», посвященную работе пчеловода и процессу получения меда. Экспозицию дополнит новая музейно-образовательная программа, а на территории музея установят демонстрационные ульи.

Заем в Государственной кассе планируется оформить сроком на 10 лет для обеспечения необходимых денежных средств на реализацию проекта.

Финансирование проекта также будет обеспечено за счет средств Европейского фонда регионального развития. Общая стоимость проекта составляет 165 799 евро, из которых 149 219 евро, или 90% допустимых расходов, покроет привлеченное европейское финансирование.

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