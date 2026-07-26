26 июля 2026 года празднуется Собор Архангела Гавриила, за год это уже второй праздник, посвященный вестнику Господа и одному из главных его ангелов.

В народе этот лень называли Гаврила Летний. Считалось, что в этот день следует наблюдать за птицами. Сколько насчитаешь их в небе, столько в августе будет теплых дней.

О чем вспоминает в Церкви 26 июля 2026 года

Архангел Гавриил — один из самых чтимых ангелов. Недаром же его вспоминают в два разных дня. Еще один его Собор празднуется на следующий день после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, где он является одним из главных действующих лиц. Этот день отмечался 8 апреля 2026 года.

Чем же прославился архангел Гавриил? Многие его деяния вспоминаются и прославляются из века в век. Как мы уже упомянули, именно его отправил Господь к Деве Марии, чтобы сообщить весть о чудесном рождении ею — непорочной девой — через 9 месяцев сына Божиего. И тогда же рассказал про то ее обручнику Иосифу. До того именно он научил Моисея, который увел народ израиелевый от гнева египетского фараона, писанию и наукам и дал ему знание о прошлом и будущем его народа.

Также он объяснил пророку Даниилу его чудесные видения. Предсказал святой Анне и праведному Иакиму, что вскоре она родит деву, которая станет матерью сына Господа. Предсказал престарелой Елисавете, что будет она матерью Иоанна Крестителя, который станет предвестником появления миру Спасителя — сына девы Марии. Тоже сказал он и супругу ее Захарию.

После рождения Иисуса он возвестил об этом событии пастухам и волхвам, которые первыми пришли поклониться Богомладенцу. А еще именно явился Иисусу в Гефсиманском саду, когда тот молился, чтобы его миновала чаша сия. А потом он явился женам-мироносицам, чтобы сообщить о воскрешении Иисуса. Он же сообщил Богородице о ее скором успении. Таким образом Гавриил стал участником огромного количества судьбоносных событий в истории христианства.

Смысл праздника

Архангел Гавриил считается не только глашатаем великих событий, но и ходатаем за каждого из нас перед Господом.

О чем молятся архангелу Гавриилу

Его считают защитником всех людей. Он способен покарать обманщиков и преступников, и направить на правильную дорогу заблудших. Его просят о восстановлении благополучия в семье, об освобождении от страхов и навязчивых мыслей. Также его просят о рождении детей и излечивании болезней.

Народные приметы погоды

Если в этот день пахнет дождем, то, скорее всего, наоборот будет сухо. Солнце к хорошим новостям. Грачи собираются в стаи — осень будет ранней. Если в этот лень не будет дождей, осень тоже будет засушливой. Рыба плавает кругами — к ненастью.

Что можно делать 26 июля 2026 года

Необходимо сходить в храм. Прекрасный день для сбора урожая. День надо посвятить отдыху или легкому труду. Нужно быть откровенными с собеседниками. Следует напечь пирогов и поделиться ими со всеми.

Что нельзя делать 26 июля 2026 года