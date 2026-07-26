Чтобы помочь молодым родителям легче адаптироваться к жизни после рождения ребенка, в Риге семьям предоставляются бесплатные консультации специалистов по эмоциональной поддержке родителей. В этом году воспользоваться услугой сможет более широкий круг семей.

Если у вас нету тети

За первые шесть месяцев 2026 года услугами программы «С рождением малыша» уже воспользовались 300 рижских семей, в которых родились дети. Родители получили как практическую помощь по уходу за младенцем, так и эмоциональную поддержку.

В рамках программы родители, задекларированные в Риге, могут в течение первого года жизни ребенка бесплатно получить до шести индивидуальных консультаций на дому, а также участвовать в группах поддержки для родителей.

Во время индивидуальных консультаций специалист оказывает эмоциональную поддержку, помогает освоить навыки ухода за младенцем и обсуждает различные вопросы, связанные с развитием ребенка и повседневной жизнью семьи. Родители могут получить советы и поддержку по вопросам грудного вскармливания, сна ребенка, причин плача, режима дня, а также адаптации семьи к появлению малыша и связанных с этим эмоциональных переживаний. Хорошая поддержка семьям, у которых поблизости нет бабушек или теть, обладающих опытом обращения с новорожденными.

Выкроить время на себя

В рамках программы также появилась новая инициатива — «Помощники мам», предназначенная для женщин с диагностированной послеродовой депрессией. Ее участницы получают не только эмоциональную поддержку, но и практическую помощь по дому и в уходе за ребенком. Это позволяет молодым мамам выделить время на отдых или посещение необходимых специалистов.

В настоящее время этой услугой пользуются 10 молодых мам, которые особенно ценят как практическую помощь, так и поддержку в периоды обострения тревожности.

Отметим, что испытавшие тревогу иногородние родители воспользоваться бесплатной поддержкой не смогут – как минимум один из взрослых членов семьи должен быть задекларирован и фактически проживать в Риге на момент получения услуги.

Подать заявку необходимо до достижения ребенком восьмимесячного возраста, а воспользоваться всеми услугами программы можно до исполнения ребенку одного года.