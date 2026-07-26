Администратором процесса назначена Ева Кибермане. Кредиторы могут заявить свои требования до 21 августа.

По данным Службы государственных доходов (VID), на 20 июля задолженность компании по налогам, администрируемым службой, составляла 134 803 евро.

Согласно информации Firmas.lv, в 2024 году оборот Premium Chocolate составил 568 782 евро, а убытки — 110 658 евро. Финансовый отчет за 2025 год пока не опубликован.

Компания Premium Chocolate была зарегистрирована в 2012 году. Ее основной капитал составляет 480 840 евро, а единственным владельцем является Лаура Себре. Под брендом Nelleulla предприятие выпускало шоколад и шоколадные изделия премиум-класса.