«Отец-пенсионер живет в собственной квартире в многоквартирном доме. Проживает отдельно от семьи дочери, и ни переселяться к ней, ни съехаться с ней не желает. Деменция не констатирована, но страдает периодической забывчивостью.

В целях безопасности (на случай, если, например, забудет выключить газ) хотим установить у него электрическую или индукционную плиту, однако все остальные жильцы дома пользуются газовыми плитами. Возможно ли «отрезать» одну квартиру от газа и установить более безопасную, на наш взгляд, плиту? И если да, каков порядок действий – куда обращаться с этим вопросом?»

Отвечает юрист Латвийского комитета по правам человека Денис Горба:

– С точки зрения латвийского законодательства и технических регламентов переход с газа на электричество в отдельной квартире многоквартирного дома вполне возможен, но требует соблюдения определенной процедуры. В Латвии этот вопрос регулируется правилами Кабинета министров № 78 «Правила торговли и использования природного газа» и нормативами электробезопасности.

Газификация дома не обязывает каждого собственника использовать газ. Собственник квартиры имеет право отказаться от услуги (демонтировать газовое оборудование) и перейти на альтернативный источник энергии.

Основная техническая сложность – это электромощность, и главный вопрос в данном случае не в том, как отключить газ, а в том, выдержит ли проводка. Дело в том, что старые серийные дома (литовский проект, хрущевке, 602-я серия и др.) проектировались под газовые плиты. Мощность электросети в таких квартирах обычно ограничена.

А современная индукционная плита при включении нескольких конфорок потребляет значительную мощность; если просто включить её в обычную розетку, каждый раз может в лучшем случае выбивать пробки, а в худшем – перегреваться старая проводка.

Поэтому порядок действий должен быть следующим:

1. Проверка мощности. Прежде чем покупать плиту, нужно понять, хватит ли жильцу квартиры выделенной мощности. В данном случае рекомендуется привлечь специалиста. Если мощности мало (нужно хотя бы 20-25 Aмпер для однофазного подключения или переход на 3 фазы), необходимо подать заявку на увеличение мощности. Увеличение мощности в многоквартирном доме может потребовать согласования с управляющим, поскольку это затрагивает общедомовые сети.

2. Нужно официально оформить прекращение потребления (отключение) газа. Для этого нужно подать заявку в AО Gaso на демонтаж газового счетчика и установку заглушки. Важный момент: ни в коем случае нельзя делать этого самостоятельно! Проводить соответствующие манипуляции имеют право только сертифицированные специалисты Gaso; мастер должен приехать, перекрыть трубу, снять счетчик и выдать акт.

3. Проверка электропроводки внутри квартиры. К индукционной плите рекомендуется провести отдельную линию (кабель) от распределительного щитка с установкой соответствующего автомата. Это должен сделать сертифицированный электрик. Если требуется увеличение мощности сети (переход на 3 фазы), необходимо уточнить у управляющего, позволяет ли техническое состояние в доме такую нагрузку. В Риге в некоторых домах старой постройки это может стать проблемой, требующей согласия общего собрания собственников.