«Сосед этажом ниже – любитель тяжелого рока, каждый день включает музыку. От этих бухающих басов дома после работы находиться просто невозможно. Но к 23:00 все выключает. На замечания и призывы к совести человек не реагирует… Как можно урегулировать этот вопрос?»

Отвечает юрист Анна Калери:

– В первую очередь следует отметить, что даже если человек выключает музыку к 23:00, это не делает ситуацию «нормальной», если бас вибрирует через перекрытия, мешает отдыхать после работы и повторяется ежедневно. Такие низкие частоты – более серьёзное нарушение, чем обычный «громкий звук».

В Латвии подобные ситуации регулируют Правила Кабинета министров №16 «Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība» (Порядок оценки и управления шумом) – 4-е приложение, а также Закон об административных правонарушениях (Administratīvo sodu likums) – статья 11, «Нарушение общественного порядка». Также в различных самоуправлениях могут действовать местные муниципальные правила, касающиеся шума.

В случае, если «шумный» жилец доставляет дискомфорт соседям, причем регулярно, у последних есть несколько вариантов воздействия – от мягких «мирных» до «жестких» юридических.

Первое, что необходимо в подобных случаях – попробовать поговорить мирно, но достаточно официально. Порой человек игнорирует «призывы к совести», но может отреагировать на более формальный тон: например, не «нам мешает ваша музыка», а «в доме есть правила, обязательные для всех, и в случае их невыполнения возможны санкции». Можно предложить компромисс (например, предложить человеку использовать наушники, убрать наиболее «проникающие» басы и т.д.).

Второе (в случае отсутствия адекватной реакции) — необходимо зафиксировать проблему. То есть, перед тем, как начинать куда-то жаловаться, важно создать доказательную базу, которая может включать в себя:

– запись видео/аудио с датой и временем;

– краткий дневник (дни, часы, длительность басов);

– если есть возможность — измерение уровня шума (есть приложения, но лучше официальные замеры).

Третье – обращение в официальные структуры. Здесь следует иметь в виду, что коллективные заявления гораздо более убедительны, чем «одиночные», – особенно для полиции и управляющей компании, – а значит, значительно эффективнее. Поэтому сначала стоит поговорить с другими соседями: ведь если «басы» мешают жильцу одной квартиры, то, скорее всего, мешают и другим.

Далее — заявления (обязательно в письменном виде):

– в управляющую компанию, которая может провести беседу с жильцом, зафиксировать нарушение правил внутреннего распорядка, подключить юриста или собрание жильцов.

– в полицию самоуправления (Pašvaldības policija). Полиция принимает жалобы на шум независимо от того, в какое время суток он происходит. Критерии здесь другие:

– Шум систематический,

– Шум мешает нормальному проживанию,

– Шум создаёт чрезмерные вибрации (шум от басов часто попадает именно в эту категорию).

Важный момент: вызывать полицейских лучше во время нарушения, а не постфактум, и чем больше вызовов – тем выше шанс реакции.

Если эти меры не дают должного эффекта, и при этом шум системный и влияет на качество жизни, существует юридический путь: можно подать гражданский иск о нарушении права на спокойное пользование жильём (в рамках норм Гражданского закона Латвии) и потребовать прекращения мешающей деятельности.

Иногда суды назначают ограничения по уровню шума или времени.