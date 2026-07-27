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Будут открыты новые автобусные маршруты 0 1743

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новое расписание

Совет по общественному транспорту в понедельник поддержал создание трех новых коммерческих автобусных маршрутов: Рига-Валмиера, Рига-Валка и Рига-Саулкрасты-Курсиши-станция Саулкрасты.

Представитель Автотранспортной дирекции (АТД) Эвита Ансоне сообщила, что ООО "Lux Express Latvia" планирует открыть 12 рейсов на маршрутах Рига-Валмиера и Рига-Валка. Однако сейчас лишь пять из них соответствуют разработанному АТД графику движения, поэтому перевозчику предстоит скорректировать расписание. При этом количество дотируемых государством рейсов сокращать не планируется.

Член правления "Lux Express Latvia" Алдис Кибенс заявил, что компания рассчитывает начать перевозки в сентябре, если удастся сформировать экономически обоснованное расписание. По его мнению, на валмиерском направлении часть субсидируемых рейсов выполняется слишком часто - с интервалом 15-25 минут, поэтому их число следовало бы сократить.

Представитель АТД Томас Бейкулис возразил, что решение должно приниматься с учетом спроса, доступности остановок и других факторов. По его словам, дирекция оценит востребованность новых коммерческих маршрутов после их запуска.

Совет одобрил оба маршрута при условии соблюдения установленных АТД интервалов движения.

Кроме того, совет поддержал открытие коммерческого маршрута АО "Cata" Рига-Саулкрасты-Курсиши-станция Саулкрасты. На нем планируется открыть два рейса, согласованных с расписанием поездов на станции Саулкрасты, что позволит без пересадок добираться из Риги в Саулкрасты, Звейниекциемс, Курсиши, Варзас и обратно.

Оборот "Lux Express Latvia" в 2025 году составил 5,676 млн евро (+50% к предыдущему году), убытки сократились на 40,4% - до 211 231 евро. Оборот "Cata" в прошлом году вырос на 5%, до 15,995 млн евро, а прибыль увеличилась на 78,5%, до 1,289 млн евро.

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#транспорт #прибыль #субсидии #автобусы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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