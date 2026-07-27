О чем вспоминают в Церкви 28 июля 2026 года

Владимир был внуком равноапостольной княгини Ольги, первой правительницы Руси, которая приняла христианство. Его отцом был князь Святослав, который женился на древлянской княжне Малуше. Его воспитателем был брат матери язычник Добрыня. В молодости Владимир был человеком твердым и даже жестоким. Например, победил войска старшего брата Ярополка и занял его место, став киевским князем. Он завоевал часть территории Галиции, усмирил многие соседние племена. У него было пять жен, масса наложниц.

Но государство развивалось, требовался выход на международную арену и желательно не в роли варварского вождя, а на равных с правителями сильнейших держав. Кроме того, большой стране нужна была объединяющая идея. И Владимир пригласил представителей нескольких религий и предложил им объяснить, чем они хороши. В конце концов «победил» греческий священник. И Владимир отправился в Константинополь. Однако он совсем не хотел подчинить свою страну грекам. Потому, пойдя на них войной и осадив Херсонес, он потребовал отдать ему в жены сестру императора Константинополя, пообещав принять христианство.

Брак состоялся, князь крестился, потом крестились и все его приближенные. А затем православие стало распространяться по всей Руси. 28 лет после крещения Владимир еще княжил. А после смерти был погребен в Десятинном храме в Киеве, оплакиваемый своим народом.

Народные приметы погоды

— Если утром дождь, то после обеда будет солнечно.

— Гром гремит, а дождя нет — впереди жаркие дни.

— Радуга после дождя — к перемене погоды.

— Листья на липе желтеют — к ранней осени.

Что можно делать 28 июля 2026 года

— Принято идти в храм.

— Отличный день и для крещения, и для венчания.

— Прекрасный день, чтобы бросить вредную привычку.

Что нельзя делать 28 июля 2026 года

— Начинать новые дела.

— Работать на огороде.

— Убираться и стирать.

— Жаловаться и обижаться.