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Из-за цветения сине-зеленых водорослей запретили купание на двух пляжах 0 1008

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сине-зеленые водоросли

Власти Огрского края призвали жителей временно отказаться от купания на двух популярных пляжах. Причиной стало массовое размножение сине-зеленых водорослей, которые могут представлять опасность для здоровья.

В Огрском крае временно запрещено купание на двух пляжах из-за цветения сине-зеленых водорослей (цианобактерий).

По информации самоуправления, ухудшение качества воды зафиксировано в Рижском водохранилище ГЭС и на пляже на Даугаве в Икшкиле (улица Ригас).

До получения новых результатов анализа жителям настоятельно рекомендуют не заходить в воду на этих пляжах. Ограничения будут сняты только после того, как качество воды улучшится.

В самоуправлении напоминают, что в жаркую погоду в водоемах часто начинается цветение сине-зеленых водорослей. Перед купанием рекомендуется внимательно осмотреть воду: если на поверхности заметны зеленоватые, сине-зеленые или желтовато-бурые скопления водорослей либо множество мелких зеленых частиц, от купания лучше отказаться. Такую воду также нельзя использовать для поения домашних животных.

В то же время хорошие новости поступили из Лиелварде. Согласно последним анализам, проведенным институтом BIOR, качество воды улучшилось, и купание на пляжах Аустриню цельш и улица Даугавас вновь разрешено.

Власти также напоминают отдыхающим соблюдать основные правила безопасности: купаться только в проверенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра.

Специалисты советуют следить за официальной информацией о качестве воды и не игнорировать предупреждения, поскольку контакт с водой, пораженной сине-зелеными водорослями, может быть опасен для здоровья.

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#экология #безопасность #запреты #пляжи #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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