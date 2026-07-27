Новый портал электронной системы здравоохранения E-veselība, который заменит нынешний, жители Латвии смогут начать использовать в конце лета или осенью. Об этом сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения (LDVC).

В настоящее время LDVC разрабатывает новый пользовательский портал. Его прототип доступен на сайте www.teste.lv, где жители могут протестировать сервис и оставить предложения по улучшению его удобства.

В социальных сетях пользователи обратили внимание на раздел «Статус страхования» (Apdrošināšanas statuss), доступный в нынешнем портале E-veselība, и поинтересовались, что означает указанная там информация.

В LDVC пояснили, что этот раздел был создан несколько лет назад в связи с планировавшимися изменениями модели финансирования здравоохранения. При этом информация в нем носит исключительно справочный характер и не используется для определения права человека на получение медицинских услуг. Соответствующее пояснение размещено и в самом портале.

В связи с разработкой нового портала в действующую систему E-veselība сейчас вносятся только те изменения, которые необходимы для обеспечения безопасности, соответствия нормативным требованиям и поддержания критически важных функций. Более масштабное обновление интерфейса и пользовательских возможностей предусмотрено уже в новой версии портала.

Как сообщалось ранее, новый портал будет адаптирован для использования на мобильных телефонах и других смарт-устройствах. Пользователи смогут получать персонализированную информацию о:

записях к врачам; выписанных рецептах; профилактических обследованиях; других событиях, связанных с профилактикой и лечением.

Чтобы привлечь жителей к разработке сервиса, с декабря 2024 года на сайте teste.lv доступен прототип нового портала, который можно протестировать и оставить отзыв о работе системы.