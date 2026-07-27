Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как, опять? Это важно - новый портал E-veselība скоро заменит старый 0 996

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
LETA
Изображение к статье: доктор у компьютера

Новый портал электронной системы здравоохранения E-veselība, который заменит нынешний, жители Латвии смогут начать использовать в конце лета или осенью. Об этом сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения (LDVC).

В настоящее время LDVC разрабатывает новый пользовательский портал. Его прототип доступен на сайте www.teste.lv, где жители могут протестировать сервис и оставить предложения по улучшению его удобства.

В социальных сетях пользователи обратили внимание на раздел «Статус страхования» (Apdrošināšanas statuss), доступный в нынешнем портале E-veselība, и поинтересовались, что означает указанная там информация.

В LDVC пояснили, что этот раздел был создан несколько лет назад в связи с планировавшимися изменениями модели финансирования здравоохранения. При этом информация в нем носит исключительно справочный характер и не используется для определения права человека на получение медицинских услуг. Соответствующее пояснение размещено и в самом портале.

В связи с разработкой нового портала в действующую систему E-veselība сейчас вносятся только те изменения, которые необходимы для обеспечения безопасности, соответствия нормативным требованиям и поддержания критически важных функций. Более масштабное обновление интерфейса и пользовательских возможностей предусмотрено уже в новой версии портала.

Как сообщалось ранее, новый портал будет адаптирован для использования на мобильных телефонах и других смарт-устройствах. Пользователи смогут получать персонализированную информацию о:

записях к врачам; выписанных рецептах; профилактических обследованиях; других событиях, связанных с профилактикой и лечением.

Чтобы привлечь жителей к разработке сервиса, с декабря 2024 года на сайте teste.lv доступен прототип нового портала, который можно протестировать и оставить отзыв о работе системы.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #Латвия #технологии #цифровизация
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Газ Эксклюзив!
Изображение к статье: Акилов день
Изображение к статье: Прогноз погоды
Изображение к статье: Чихайте осторожно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каменный мост
Наша Латвия
Изображение к статье: В американском городе Сиэтл два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы.
ЧП и криминал
Изображение к статье: неформальные подростки
В мире
Изображение к статье: Ваш разговор может записывать ИИ.
Техно
Изображение к статье: велосипедист в городе
Наша Латвия
Изображение к статье: Медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: Каменный мост
Наша Латвия
Изображение к статье: В американском городе Сиэтл два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы.
ЧП и криминал
Изображение к статье: неформальные подростки
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео