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Медведей в Латвии становится больше: жителей Риги предупредили о возможной встрече с хищниками 0 343

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведь

Фото: Кадр видео. Соцсети.

В окрестностях рижской Иманты поступили сообщения о возможном появлении медведицы с медвежатами. Хотя специалисты не обнаружили животных, жителей призывают быть особенно осторожными.

В Латвии растет численность бурых медведей, поэтому вероятность встретить хищника, в том числе неподалеку от населенных пунктов, становится все выше. Об этом напоминает Управление охраны природы (DAP) после сообщений о возможном появлении медведицы с детенышами в районе Иманты.

В субботу в Рижскую муниципальную полицию поступили два звонка от жителей. В одном случае медведя якобы заметили возле Лачупского кладбища, во втором — на Курземском проспекте.

На место были направлены ближайшие полицейские патрули. Сотрудники обследовали территорию и обнаружили следы, однако самих животных не нашли. Несмотря на это, полиция продолжит внимательно следить за ситуацией и просит жителей при любом подозрении на появление медведя сразу звонить по номеру 112.

По словам директора департамента управления природой DAP Гиты Строде, появление медведей в этом районе вполне возможно. Несколько лет назад камеры уже фиксировали медведя в лесах между Имантой, Болдераей и Юрмалой. Эти лесные массивы служат животным естественным миграционным коридором, позволяющим обходить Ригу и двигаться в сторону Курземе.

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем нельзя пытаться приблизиться к нему, фотографировать или отпугивать животное. Особенно опасна медведица с медвежатами.

Если вы заметили медведя, необходимо сохранять спокойствие, не смотреть ему прямо в глаза, медленно отступить, не поворачиваясь спиной, а оказавшись на безопасном расстоянии — быстро уйти в противоположном направлении.

Эксперты подчеркивают: медведи обычно избегают людей и нападают лишь тогда, когда чувствуют угрозу. Поэтому главная рекомендация — не провоцировать животное и немедленно сообщать о его появлении в экстренные службы.

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#Рига #животные #Латвия #экология #безопасность #природа #медведи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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