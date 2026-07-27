Приём заявлений в крупнейшие государственные вузы Латвии завершился. Всё больше абитуриентов, добровольно прошедших Службу государственной обороны (СГО), воспользовались правом на обучение за счёт государства, сообщают латвийские СМИ. Именно эта льгота считается одним из главных стимулов для прохождения добровольной службы. В прошлом учебном году из 770 добровольцев первых трёх призывов бесплатное обучение начали 159 человек.

Количество таких студентов продолжает быстро увеличиваться. В Латвийском университете два года назад их было всего 15, а в прошлом году - уже 57. Похожая динамика наблюдается и в других вузах. В Рижском техническом университете число студентов после СГО выросло с 18 до 44, а в Университете Страдиня - с пяти до 16 человек.

При этом сама служба не даёт автоматического права на поступление. Будущим студентам по-прежнему необходимо набрать минимальное количество баллов, успешно сдать централизованные экзамены и выполнить все требования выбранной образовательной программы.

Пока в Университете Страдиня и Рижском техническом университете существующего числа бюджетных мест достаточно. Однако руководство вузов признаёт, что в ближайшие годы ситуация может осложниться. Если большое количество прошедших службу абитуриентов одновременно выберет одну и ту же программу, другим сильным кандидатам может не хватить мест.

С подобной ситуацией уже столкнулся Латвийский университет. На отдельных программах число бюджетных мест ограничено, поэтому их могли бы полностью занять бывшие военнослужащие. Чтобы сохранить возможность бесплатного обучения и для остальных абитуриентов, университет ежегодно финансирует дополнительно от 20 до 30 мест за собственный счёт. Это обходится вузу в десятки тысяч евро.

Сейчас власти обсуждают, как решить этот вопрос в долгосрочной перспективе. Речь идёт о возможном дополнительном финансировании университетов, если число студентов, воспользовавшихся льготой после СГО, продолжит расти.

В Министерстве обороны считают, что расходы на обучение должны покрываться за счёт бюджета сферы образования. В ведомстве подчёркивают, что увеличение оборонных расходов направлено прежде всего на укрепление обороноспособности страны, а не на финансирование дополнительных социальных льгот.

В свою очередь Министерство образования сообщило, что со следующего учебного года планируется внедрить новую модель финансирования. Предполагается, что она позволит университетам более гибко перераспределять средства и обеспечивать обучение молодых людей, прошедших добровольную службу.