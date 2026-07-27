Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время в пути. На многих участках действуют ограничения скорости, реверсивное движение и временные светофоры.

На государственных автодорогах Латвии продолжаются дорожные работы сразу на 70 участках. В связи с этим введены ограничения скорости, а на многих отрезках организовано реверсивное движение и установлены временные светофоры.

Перед поездкой предприятие Latvijas Valsts ceļi советует ознакомиться с актуальной картой дорожных ограничений и учитывать возможные задержки.

Наиболее серьезные затруднения ожидаются:

на Даугавпилсском шоссе (A6) — в Икшкиле, а также на участках Госпори–Ницгале и Калнишки–Любасте, где время проезда может увеличиться до 40 минут ;

на Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и мемориалом «Братские могилы Пурвакрогс» — до 30 минут ;

на Даугавпилсской объездной дороге (A14) и на участке до Свенте — также около 30 минут.

Среди региональных дорог самые продолжительные задержки ожидаются:

на трассе Валдгале–Роя между Валдемарпилсом и Руде — до одного часа ;

на дороге Гулбене–Балви–Виляка — около 45 минут ;

на трассе Тинужи–Кокнесе (P80) — до 45 минут ;

на дороге Цесис–Вецпиебалга–Мадона — примерно 35 минут ;

на участках дорог Бауска–Айзкраукле и Приекуле–граница Литвы — до 30–40 минут.

На большинстве ремонтируемых участков скорость ограничена до 30–70 км/ч, а движение регулируется временными светофорами.

Водителям рекомендуется заранее учитывать возможные задержки и соблюдать требования временной организации движения. Получить информацию о ситуации на государственных дорогах можно круглосуточно по бесплатному телефону Latvijas Valsts ceļi — 80005555.