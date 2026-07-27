В социальных сетях Латвии разгорелась дискуссия о правилах поведения велосипедистов на тротуарах. Поводом стал эмоциональный пост, в котором автор призвала велосипедистов заранее предупреждать пешеходов о своём приближении. Одни пользователи поддержали эту идею, назвав её вопросом элементарной культуры, другие напомнили, что на тротуаре преимущество всегда остаётся за пешеходом.

Автор поста призвала велосипедистов заранее предупреждать людей о своём приближении, а не проезжать в нескольких сантиметрах от них молча. По словам автора, многие пешеходы просто не слышат бесшумно приближающийся велосипед, а раздражение со стороны велосипедиста в такой ситуации несправедливо.

“Велосипедисты, одумайтесь! Используйте голос, прежде чем наезжать на пешеходов на тротуаре! Хватит молча проезжать в пяти сантиметрах от человека и дышать ему в затылок! Фу! Это элементарный велосипедный этикет — заранее подать сигнал, что вы приближаетесь к пешеходам сзади. Вас действительно не слышно. И когда вы уже дышите человеку в затылок и при этом ещё злитесь, что вас не пропускают, — это только и исключительно ваша вина и ваша ответственность. Не будьте немыми — заранее крикните: — «Уступите дорогу!» — «Осторожно, проезжаю!» А если не хотите кричать — пользуйтесь велосипедным звонком!”

Пост быстро набрал множество комментариев, однако мнения пользователей разделились.

Одни согласились, что своевременное предупреждение — это вопрос элементарного уважения.

«Я хочу, чтобы меня предупреждали метров за двадцать. Тогда есть время спокойно оглянуться и уступить дорогу. Это вопрос обычной вежливости», — написал один из пользователей. Другие отметили, что звонок далеко не всегда воспринимается положительно.

«Когда использую звонок, часто ловлю ещё более агрессивные взгляды. Некоторые воспринимают его как грубость», — поделился своим опытом велосипедист.

Многие комментаторы напомнили, что при движении по тротуару преимущество всегда остаётся за пешеходом.

«На тротуаре без вариантов — приоритет у пешехода», — подчеркнули сразу несколько участников обсуждения. Некоторые велосипедисты рассказали, что в подобных ситуациях предпочитают просто ехать позади пешехода до тех пор, пока не появится возможность безопасно его объехать, не требуя уступить дорогу.

В то же время звучали и критические замечания в адрес самих пешеходов. Часть пользователей считает, что они нередко идут посередине тротуара, не оставляя места другим участникам движения, а также не реагируют ни на голосовые предупреждения, ни на звонок велосипеда.

Дискуссия показала, что вопрос совместного использования тротуаров остаётся актуальным. Пока одни считают, что велосипедист обязан заранее предупреждать о своём приближении, другие напоминают: если движение происходит по тротуару, именно пешеход пользуется безусловным приоритетом, а значит велосипедист должен выбирать скорость и способ объезда так, чтобы не создавать неудобств и опасности.