Два молодых сотрудника честно признались начальнику, что не выйдут на работу, потому что решили поехать загорать, пишет Otkrito.lv. Эта история мгновенно вызвала жаркие споры в Латвии и разделила людей на два лагеря - одни говорят о безответственности, другие считают, что молодежь просто перестала жить ради работы.

В латвийских социальных сетях активно обсуждают историю, которую пересказали со слов одного предпринимателя. Если верить этому рассказу, утром двое молодых сотрудников позвонили руководителю и сообщили, что не выйдут на работу. На вопрос, не случилось ли чего и не заболели ли они, молодые люди спокойно ответили, что с ними все в порядке. Причина оказалась неожиданной.

"На улице солнечная погода, а таких дней в Латвии очень мало. Поэтому мы едем к морю загорать и наслаждаться солнцем. Нас не будет день-два".

Когда руководитель напомнил, что существует рабочий график и на них рассчитывают коллеги, сотрудники без колебаний ответили, что в таком случае готовы уволиться.

Эта история мгновенно вызвала сотни комментариев и превратилась в масштабную дискуссию о том, как меняется отношение молодых людей к работе.

"Безответственность" или честность?

Большинство комментаторов сочли подобное поведение проявлением полного отсутствия ответственности. Люди писали, что если каждый начнет уходить с работы из-за хорошей погоды, перестанут нормально работать предприятия, а в критической ситуации аналогичным образом могли бы поступить медики, пожарные или полицейские.

Многие отмечали, что подобное отношение создает дополнительную нагрузку для остальных сотрудников, которым приходится выполнять чужую работу, отменять собственные выходные и отпуска. При этом некоторые обратили внимание на одну деталь: молодые люди хотя бы сказали правду. "По крайней мере честно. Многие просто оформили бы больничный и поехали загорать", - отмечали пользователи.

Виноваты родители или школа?

Значительная часть участников обсуждения увидела причины происходящего гораздо глубже. По мнению многих, современное поколение выросло в атмосфере, где детям постоянно говорили об их правах, но гораздо реже - об обязанностях.

Комментаторы вспоминали, что раньше школьники дежурили в классах, летом подрабатывали, выполняли домашние обязанности и с детства привыкали отвечать за свои поступки. Теперь же, считают многие, молодые люди зачастую не сталкиваются с необходимостью самостоятельно зарабатывать на жизнь, поскольку родители продолжают финансово поддерживать их даже после окончания школы.

Некоторые связывают происходящее с изменениями в системе образования и воспитания, где, по их мнению, дисциплине и ответственности уделяется значительно меньше внимания, чем раньше.

Но многие встали на сторону молодежи

Однако далеко не все осудили поступок молодых сотрудников. Другая часть пользователей уверена, что история отражает не столько кризис трудовой дисциплины, сколько изменение жизненных приоритетов. По их мнению, новое поколение больше не готово жертвовать личной жизнью ради работы, особенно если речь идет о низких зарплатах и непривлекательных условиях труда.

Комментаторы отмечали, что современный рынок труда позволяет быстрее найти новую работу, поэтому сотрудники уже не чувствуют такой зависимости от работодателя, как раньше.

Некоторые прямо писали, что если человек готов легко отказаться от рабочего места, значит оно не предлагает ни достойной оплаты, ни перспектив. Люди уверены, что работодателям придется адаптироваться к новым ожиданиям сотрудников. Среди возможных решений назывались четырехдневная рабочая неделя, сокращенный рабочий день, более гибкий график и возможность работать удаленно.