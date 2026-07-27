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Переносят автобусную и троллейбусную остановки у Каменного моста 0 1100

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
LETA
Изображение к статье: Каменный мост
ФОТО: LETA

В Вецриге в связи с ремонтом рельсов с сегодняшнего дня будет перенесена автобусная и троллейбусная остановка у Каменного моста, сообщила агентству ЛЕТА представитель "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Будет перенесена остановка автобусов №22, №3, №10 и №22, а также троллейбусов № 9 и 27 "Grēcinieku iela", расположенная на рельсах у трамвайной остановки.

Указанные транспортные средства будут останавливаться на временной остановке "Grēcinieku iela"", которая будет расположена на обочине проезжей части возле здания по адресу набережная 11 ноября, 31.

Расположение трамвайной остановки не изменится - трамваи даже во время ремонтных работ будут останавливаться на существующей остановке "Grēcinieku iela".

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#ремонт #транспорт #остановки #Вецрига #Ригас Сатиксме #автобусы #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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