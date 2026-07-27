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Появился шанс, что электроэнергия в Латвии станет дешевле 0 224

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электроэнергия
ФОТО: Unsplash

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась на 22% - до 75 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили в АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена электроэнергии снизилась на 24% и составила 74,99 евро за МВт/ч, а в Эстонии сократилась на 5% - до 48,69 евро за МВт/ч.

Фактором снижения оптовых цен на электроэнергию в регионах стран Скандинавии и Балтии стал резкий рост выработки ветряных электростанций в регионе "Nord Pool" - на 44% по сравнению с предыдущей неделей. Однако дальнейшее падение цен было ограничено значительным сокращением выработки солнечных электростанций (СЭС) во всем регионе.

Системная цена "Nord Pool" снизилась до 49,27 евро за МВт/ч, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе.

Разница в ценах на электроэнергию между странами Балтии была обусловлена ограниченной пропускной способностью межгосударственных соединений и частичным резервированием передающих мощностей для услуг балансировки, необходимых для поддержания стабильной частоты. Это ограничило импорт более дешевой электроэнергии в Латвию и Литву на рынке "на сутки вперед".

Выработка СЭС в регионе "Nord Pool" на прошлой неделе сократилась на 24%, в то время как в странах Балтии падение достигло 36%, а выработка ветряных электростанций (ВЭС) в Балтии осталась неизменной по сравнению с предыдущей неделей. Между тем, доступность атомных электростанций (АЭС) стран Скандинавии на прошлой неделе увеличилась на 4%, достигнув уровня 74%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 6280 гигаватт-часов (ГВ/ч), а объемы производства электроэнергии - 6776 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 1% и составило 457 ГВт/ч. В Латвии объем потребленной электроэнергии остался на уровне предыдущей недели и составил 124 ГВт/ч. В Эстонии потребление выросло на 1% до 115 ГВт/ч. В Литве было потреблено 218 ГВт/ч электроэнергии, что на 2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии снизилась на 21% - в общей сложности было произведено 296 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 24% ниже по сравнению с предыдущей неделей, или 79 ГВт/ч. В Эстонии выработка снизилась на 26% - там был произведен 61 ГВт/ч электроэнергии. В то же время в Литве производство электроэнергии снизилось на 17% до 156 ГВт/ч.

На прошлой неделе соотношение выработки к потреблению в Латвии составило 64%, в Эстонии - 53%, а в Литве - 72%. В странах Балтии было произведено 65% от объема потребленной в регионе электроэнергии.

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#Эстония #Литва #Латвия #электроэнергия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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