В понедельник на большей части Латвии временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Солнце будет светить лишь временами. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, в Курземе он сменит направление на западное, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +18..+24 градуса, на крайнем востоке страны местами +27 градусов.

В Риге временами будет идти дождь, возможны грозовые ливни. Слабый южный ветер станет умеренным, воздух прогреется до +23..+24 градусов.