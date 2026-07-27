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Прогноз на понедельник? - Смотри в окно 0 316

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
LETA
Изображение к статье: Дождь

В понедельник на большей части Латвии временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Солнце будет светить лишь временами. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, в Курземе он сменит направление на западное, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +18..+24 градуса, на крайнем востоке страны местами +27 градусов.

В Риге временами будет идти дождь, возможны грозовые ливни. Слабый южный ветер станет умеренным, воздух прогреется до +23..+24 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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