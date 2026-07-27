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С востока надвигаются тучи! Латвийские синоптики сделали прогноз на вторник 1 737

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Надвигаются тучи

Во вторник во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, температура воздуха не превысит +22 градуса, прогнозируют синоптики.

Ночью дождь ожидается в основном на востоке страны. Начиная с запада временами возможны прояснения. Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, на побережье - до +17 градусов.

Днем дождевые облака сформируются в основном в центральной и восточной части страны, местами ожидаются грозовые ливни. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18...+22 градуса.

В Риге ночью небо прояснится, осадков не ожидается, будет дуть слабый юго-западный ветер, воздух остынет до +13 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, возможны грозовые ливни, западный ветер в порывах временами будет усиливаться до 13 метров в секунду, воздух прогреется до +21 градуса.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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