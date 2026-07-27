В рамках миссии НАТО Baltic Air Policing Анкара отправит в Эстонию пять истребителей F-16 и 76 человек личного состава одной из наиболее опытных и крупных ударных сил ВВС страны — 181-й реактивной эскадрильи Pars.

«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала», — заявил подполковник ВВС Турции Оздемир. Ожидается, что турецкий военные прибудут на эстонскую авиабазу Амари в августе и пробудут на ней до ноября этого года. Все это время они будут нести круглосуточные дежурства и реагировать на возможные нарушения воздушного пространства над странами Балтии, у которых нет собственных истребителей.

До этого источники агентства Bloomberg сообщили, что НАТО обратилась к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства в Балтийском регионе. При этом сама Анкара планировала разместить боевые машины в Румынии с декабря 2026-го по март 2027 года. Однако, по словам собеседников агентства, в НАТО решили усилить оборону над Балтикой из-за действий России. Сама миссия Baltic Air Policing проводится членами Североатлантического альянса с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония вступили в альянс.

Ранее участились случаи попадания в воздушное пространство стран Балтии беспилотников. Всего с января 2025-го по май 2026 года, как подсчитала «Новая-Европа», над балтийскими республиками было зафиксировано не менее 24 случаев появления дронов — девять эпизодов за весь прошлый год и 15 с начала текущего. Больше всего инцидентов — не менее 12 случаев — произошло над Латвией, напоминает The Moscow Times.