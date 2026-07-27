Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Турецкие истребители спешат в Латвию на помощь 5 2850

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители летят на помощь

Турция начнет патрулировать воздушное пространство над Латвией, Литвой и Эстонией и будет сбивать неопознанные воздушные объекты, которые нарушат границы, пишет турецкая газета Hurriet.

В рамках миссии НАТО Baltic Air Policing Анкара отправит в Эстонию пять истребителей F-16 и 76 человек личного состава одной из наиболее опытных и крупных ударных сил ВВС страны — 181-й реактивной эскадрильи Pars.

«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала», — заявил подполковник ВВС Турции Оздемир. Ожидается, что турецкий военные прибудут на эстонскую авиабазу Амари в августе и пробудут на ней до ноября этого года. Все это время они будут нести круглосуточные дежурства и реагировать на возможные нарушения воздушного пространства над странами Балтии, у которых нет собственных истребителей.

До этого источники агентства Bloomberg сообщили, что НАТО обратилась к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства в Балтийском регионе. При этом сама Анкара планировала разместить боевые машины в Румынии с декабря 2026-го по март 2027 года. Однако, по словам собеседников агентства, в НАТО решили усилить оборону над Балтикой из-за действий России. Сама миссия Baltic Air Policing проводится членами Североатлантического альянса с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония вступили в альянс.

Ранее участились случаи попадания в воздушное пространство стран Балтии беспилотников. Всего с января 2025-го по май 2026 года, как подсчитала «Новая-Европа», над балтийскими республиками было зафиксировано не менее 24 случаев появления дронов — девять эпизодов за весь прошлый год и 15 с начала текущего. Больше всего инцидентов — не менее 12 случаев — произошло над Латвией, напоминает The Moscow Times.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Турция #Латвия #безопасность #дроны #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
7
0
2
4
1
7

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сине-зеленые водоросли
Изображение к статье: начальник работает, подчиненные на пляже
Изображение к статье: солдаты в строю
Изображение к статье: Дождь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Mere
Бизнес
Изображение к статье: Пенсионер считает деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Полиция Франции
ЧП и криминал
Изображение к статье: Электроэнергия
Наша Латвия
Изображение к статье: Долгожители Сардинии
Люблю!
1
Изображение к статье: Во Франции открыли зал с произведениями искусства, конфискованными в годы нацистской оккупации
Культура &
Изображение к статье: Mere
Бизнес
Изображение к статье: Пенсионер считает деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Полиция Франции
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео