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В Риге реконструируют мост, который потом должен простоять минимум 100 лет 1 306

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тот самый мост

Рижское самоуправление заключило договор стоимостью почти 500 000 евро о разработке строительной документации по реконструкции Воздушного моста и авторском надзоре, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Завершить проектирование планируется в 2027 году, а реконструкцию моста - до 2030 года.

Реконструкция Воздушного моста является одним из важнейших проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель проекта - обеспечить безопасную и долгосрочную эксплуатацию сооружения, сохранив его архитектурный облик, и одновременно повысить безопасность движения, доступность для людей с ограниченными возможностями и долговечность инфраструктуры.

При проектировании планируется использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации моста не менее 100 лет.

В ходе разработки проекта будет проведено моделирование транспортных потоков, подготовлены схемы организации движения на период строительных работ и объездные маршруты с акцентом на обеспечение движения общественного транспорта.

Кроме того, проект предусматривает улучшение условий для пешеходов и велосипедистов, новое освещение, создание инфраструктуры для обслуживания моста и разработку его 3D-визуализаций.

Основой для разработки проекта станет ранее подготовленная строительная документация и архитектурно-художественная инвентаризация Воздушного моста. При этом технические решения будут усовершенствованы с учетом современных требований к безопасности и долговечности.

Стоимость договора составляет 487 800 евро без налога на добавленную стоимость. Согласно условиям договора, разработка строительного проекта займет 12 месяцев.

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#транспорт #безопасность #архитектура #инфраструктура #реконструкция
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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