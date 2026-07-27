Сотрудник Государственной полиции, задержанный в Приекуле по подозрению в избиении мужчины, повлекшем его смерть, заявил следователям, что не помнит произошедшего. В момент инцидента он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения "Панорама" сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс.

Рукс выразил соболезнования семье погибшего, назвав случившееся ужасной трагедией. Он подчеркнул, что задержанный понесет ответственность в соответствии с законом.

Начальник Госполиции категорически отверг появившиеся в социальных сетях утверждения о том, что сотрудники полиции якобы пытались "прикрыть" коллегу, в том числе намеренно затягивали проведение экспертизы на алкоголь.

"Я уверен в руководстве Курземского региона и участка - там никто ничего прикрывать не пытался", - заявил Рукс. По его словам, именно Госполиция провела первоначальные процессуальные действия и задержала сотрудника.

Подробно комментировать причины конфликта Рукс не стал.

По его словам, ранее ничто не свидетельствовало о наличии у этого полицейского алкогольной зависимости или иных поведенческих проблем. Служебные обязанности он выполнял хорошо.

Рукс пояснил, что каждый сотрудник полиции ежегодно проходит медицинскую проверку, включая консультацию психолога. Если коллеги замечают признаки возможных проблем, они обязаны сообщить об этом.

Начальник Госполиции также признал, что в его практике были случаи, когда сотрудники полиции совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по словам Рукса, такие инциденты происходят редко, а уровень дисциплины в полиции из года в год повышается.

Как сообщалось, Курземский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро внутренней безопасности.