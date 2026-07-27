Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Задержанный в Приекуле полицейский утверждает, что не помнит произошедшего 3 348

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арманд Рукс
ФОТО: LETA

Сотрудник Государственной полиции, задержанный в Приекуле по подозрению в избиении мужчины, повлекшем его смерть, заявил следователям, что не помнит произошедшего. В момент инцидента он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения "Панорама" сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс.

Рукс выразил соболезнования семье погибшего, назвав случившееся ужасной трагедией. Он подчеркнул, что задержанный понесет ответственность в соответствии с законом.

Начальник Госполиции категорически отверг появившиеся в социальных сетях утверждения о том, что сотрудники полиции якобы пытались "прикрыть" коллегу, в том числе намеренно затягивали проведение экспертизы на алкоголь.

"Я уверен в руководстве Курземского региона и участка - там никто ничего прикрывать не пытался", - заявил Рукс. По его словам, именно Госполиция провела первоначальные процессуальные действия и задержала сотрудника.

Подробно комментировать причины конфликта Рукс не стал.

По его словам, ранее ничто не свидетельствовало о наличии у этого полицейского алкогольной зависимости или иных поведенческих проблем. Служебные обязанности он выполнял хорошо.

Рукс пояснил, что каждый сотрудник полиции ежегодно проходит медицинскую проверку, включая консультацию психолога. Если коллеги замечают признаки возможных проблем, они обязаны сообщить об этом.

Начальник Госполиции также признал, что в его практике были случаи, когда сотрудники полиции совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по словам Рукса, такие инциденты происходят редко, а уровень дисциплины в полиции из года в год повышается.

Как сообщалось, Курземский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро внутренней безопасности.

×
Читайте нас также:
#суд #полиция #алкоголь #Латвия #трагедия #госполиция #задержание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
1
0
0
0
3

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новое расписание
Изображение к статье: Надвигаются тучи
Изображение к статье: Сине-зеленые водоросли
Изображение к статье: начальник работает, подчиненные на пляже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Воздушная полиция
Политика
Изображение к статье: Тот самый мост
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Пенсионер считает деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: В сентябре пройдет фестиваль улицы Алдару в Старой Риге
Культура &
Изображение к статье: Ридли Скотт снимет новую версию «Острова сокровищ»
Культура &
Изображение к статье: Полиция Франции Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Воздушная полиция
Политика
Изображение к статье: Тот самый мост
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Пенсионер считает деньги
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео