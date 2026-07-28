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Нужен новый имидж: Латвия ищет, как понравиться миру 4 1026

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В поисках имиджа

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) объявило конкурс на разработку новой стратегии международного имиджа страны на 2027–2031 годы. На подготовку документа планируется потратить до 50 тысяч евро.

Согласно условиям конкурса, подрядчику предстоит оценить нынешнюю международную репутацию Латвии, определить ее позиционирование, разработать стратегический нарратив и создать практические рекомендации по продвижению страны за рубежом.

Новая стратегия должна использоваться при продвижении Латвии как привлекательного места для инвестиций, экспорта, развития технологий и инноваций, туризма, привлечения квалифицированных специалистов и иностранных студентов, а также в сфере публичной дипломатии и культуры.

Работы должны быть выполнены в период с 1 сентября по 1 декабря этого года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 августа.

LIAA является государственным учреждением, подведомственным Министерству экономики. Агентство помогает латвийским компаниям выходить на зарубежные рынки, привлекать инвестиции, развивать инновации и укреплять конкурентоспособность страны на мировой арене.

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#туризм #инвестиции #Латвия #культура #технологии #конкурс #стратегия #экономика #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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