Стоимость обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (OCTA) в будущем может определяться не только количеством аварий, но и тем, как человек ведет автомобиль. Такое мнение высказал руководитель ИТ-отдела Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Агрис Дауксте.

По словам Агриса Дауксте, нынешняя система оценивает водителя в основном по уже произошедшим ДТП, но практически не учитывает его поведение на дороге.

Осторожный водитель и лихач платят почти одинаково

Дауксте отмечает, что сегодня страховые компании располагают информацией о страховых случаях, однако не видят полной картины поведения автомобилиста. Если водитель регулярно превышает скорость, агрессивно маневрирует или систематически нарушает правила, но при этом не становится виновником аварии, для страховщика он все равно может выглядеть "надежным" клиентом.

В результате складывается ситуация, когда аккуратные водители фактически частично оплачивают риски тех, кто ездит значительно опаснее.

"Почему банк оценивает платежную дисциплину клиента, а в автостраховании мы зачастую делаем вид, что уровень риска у всех одинаков?" – задается вопросом эксперт.

В Европе все чаще оценивают именно стиль вождения

По мнению Дауксте, мировой рынок страхования постепенно меняется. Все большее значение приобретает не история аварий, а ежедневное поведение водителя за рулем.

Речь идет о технологиях телематики, которые способны анализировать:

соблюдение скоростного режима; интенсивность разгонов и торможений; резкие маневры; общий стиль управления автомобилем.

На основе этих данных страховые компании могут значительно точнее оценивать вероятность ДТП и предлагать индивидуальную стоимость полиса.

Именно такой подход уже используется во многих странах Европы. Одним из лидеров считается Италия, где миллионы страховых полисов рассчитываются с использованием данных так называемых "черных ящиков", установленных в автомобилях. Чем безопаснее стиль вождения, тем дешевле обходится страховка.

Латвия также изучает такую возможность

В LTAB сообщили, что уже анализируют различные варианты внедрения подобных решений и ведут переговоры с государственными и частными партнерами. По словам Дауксте, развитие искусственного интеллекта в ближайшие годы может сделать обработку телематических данных значительно проще и дешевле. В перспективе это позволит использовать "умные" данные при расчете стоимости полисов OCTA и в Латвии.

При этом он подчеркивает, что передача информации о стиле вождения должна оставаться добровольной и прозрачной.

Кто ездит безопаснее, должен платить меньше

По мнению представителя LTAB, страхование должно максимально точно отражать реальные риски.

"Если человек сам может доказать, что ездит аккуратно и безопасно, почему он не должен платить меньше?" – считает Дауксте.

Он убежден, что справедливая система должна поощрять ответственное поведение на дороге, а не устанавливать примерно одинаковую стоимость страховки для водителей с совершенно разными привычками за рулем. По его словам, чем точнее оценивается риск, тем справедливее становится цена полиса и тем безопаснее становятся дороги.