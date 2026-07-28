С 1 сентября в поселке Коргене Лимбажского края прекратит работу группа детского сада. Такое решение приняла краевая дума, объяснив его слишком низкой посещаемостью и высокими расходами.

Филиал детского сада «Vilnītis» посещали семь детей разных возрастов, однако, по данным управления образования, ежедневно в группу приходили лишь один-два ребенка. В новом учебном году обязательное дошкольное образование здесь должны были получать всего трое детей.

В самоуправлении считают, что при таком количестве воспитанников сложно обеспечить качественный образовательный процесс, особенно в разновозрастной группе.

В филиале работали два воспитателя, помощник воспитателя, логопед и музыкальный педагог. В прошлом году содержание группы обошлось муниципалитету в 72 414 евро, а средняя стоимость обучения одного ребенка была оценена в 671 евро в месяц, что значительно выше, чем в основном детском саду «Vilnītis» и его филиале в Светциемсе.

Во время заседания думы оппозиционные депутаты поставили под сомнение точность расчетов. В итоге было признано, что при подсчете расходов использовались некорректные данные.

За сохранение детсадовской группы в Коргене жители собрали 164 подписи, однако большинство депутатов все же поддержало ее закрытие. С сентября детям предложат посещать детский сад в Салацгриве или дошкольную группу при основной школе в Пале. Это 12-15 км от Коргене.