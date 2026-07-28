Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Детский сад закрывают, несмотря на протесты жителей 0 1129

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закрывается детский сад

С 1 сентября в поселке Коргене Лимбажского края прекратит работу группа детского сада. Такое решение приняла краевая дума, объяснив его слишком низкой посещаемостью и высокими расходами.

Филиал детского сада «Vilnītis» посещали семь детей разных возрастов, однако, по данным управления образования, ежедневно в группу приходили лишь один-два ребенка. В новом учебном году обязательное дошкольное образование здесь должны были получать всего трое детей.

В самоуправлении считают, что при таком количестве воспитанников сложно обеспечить качественный образовательный процесс, особенно в разновозрастной группе.

В филиале работали два воспитателя, помощник воспитателя, логопед и музыкальный педагог. В прошлом году содержание группы обошлось муниципалитету в 72 414 евро, а средняя стоимость обучения одного ребенка была оценена в 671 евро в месяц, что значительно выше, чем в основном детском саду «Vilnītis» и его филиале в Светциемсе.

Во время заседания думы оппозиционные депутаты поставили под сомнение точность расчетов. В итоге было признано, что при подсчете расходов использовались некорректные данные.

За сохранение детсадовской группы в Коргене жители собрали 164 подписи, однако большинство депутатов все же поддержало ее закрытие. С сентября детям предложат посещать детский сад в Салацгриве или дошкольную группу при основной школе в Пале. Это 12-15 км от Коргене.

×
Читайте нас также:
#образование #протесты #дума #детский сад #дети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
1
1
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: размытая дорога
Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Рыбаков становится меньше
Изображение к статье: В поисках имиджа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: пустой школьный класс
Наша Латвия
Изображение к статье: Евро в женских руках
ЧП и криминал
Изображение к статье: Наталья Белохвостикова
Lifenews
Изображение к статье: Майя Плисецкая и Марис Лиепа готовятся к репетиции, 1973 г
Lifenews
Изображение к статье: Оленья Луна
Наша Латвия
Изображение к статье: Очень жарко
В мире
3
Изображение к статье: пустой школьный класс
Наша Латвия
Изображение к статье: Евро в женских руках
ЧП и криминал
Изображение к статье: Наталья Белохвостикова
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео