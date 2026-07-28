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Европейские деньги и новые владельцы: что стоит за рекордным восстановлением лесов в Латвии 0 305

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: саженцы для молодого леса
ФОТО: LETA

За последние два года в Латвии были восстановлены рекордные площади лесов. Этому способствуют не только требования лесного хозяйства, но и европейское финансирование, позволяющее владельцам компенсировать часть расходов.

В прошлом году в Латвии восстановили 47 419 гектаров лесов, а новые лесные насаждения были созданы еще на 6289 гектарах. Такие показатели практически совпадают с предыдущим годом и стали самыми высокими за всю историю наблюдений, пишет Dienas Bizness.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 и 2025 годах площадь восстановленных лесов впервые превысила 47 тысяч гектаров в год. Ранее работы такого масштаба в стране не проводились.

Одновременно уже шестой год подряд площадь новых лесных насаждений превышает 6000 гектаров. Правда, в прошлом году этот показатель оказался примерно на 500 гектаров ниже, чем годом ранее.

По мнению представителей лесной отрасли, такая динамика закономерна. Владельцев активнее заниматься восстановлением лесов побуждают сразу несколько факторов: рост налога на недвижимость, стремление эффективнее использовать лесные земли и смена собственников, которые готовы инвестировать в долгосрочное управление лесами.

Для владельцев лесов это не только экологический вопрос, но и инвестиция. От качества насаждений зависит будущая стоимость леса, его продуктивность и возможность получения древесины.

Существенную роль играет и поддержка Европейского союза. Как отмечает директор Центра консультационных услуг в лесном хозяйстве Раймонд Берманис, владельцы лесов могут получать финансирование на мероприятия, повышающие ценность и продуктивность лесных насаждений.

Сейчас через Службу поддержки села продолжается прием заявок по программе ЕС «Инвестиции в устойчивое лесное хозяйство». На эти цели предусмотрено 8,5 млн евро. Средства можно получить на прореживание молодых лесов, создание новых насаждений, замену лесных культур, а также восстановление лесов, пострадавших от пожаров или природных бедствий.

Еще 2,4 млн евро предусмотрено по программе, направленной на повышение устойчивости и экологической ценности лесных экосистем. Она позволяет финансировать уход за лесными насаждениями, которые ранее были созданы при поддержке Евросоюза.

Рост объемов восстановления лесов важен не только для лесной отрасли. В перспективе это должно увеличить способность лесов поглощать углекислый газ и обеспечить деревообрабатывающую промышленность необходимыми древесными ресурсами.

В ближайшие годы темпы восстановления во многом будут зависеть от активности владельцев лесов и сохранения программ европейской поддержки.

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#инвестиции #Латвия #экология #финансирование #древесина
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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