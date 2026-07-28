29 июля 2026 года чтят память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его. Этот день называли Финогенов. На него обычно приходилось начало жатвы. Считается, что с этого момента летняя жара идет на убыль.

О чем вспоминают в Церкви 29 июля 2026 года

Афиноген родился во второй половине III века. Он был избран епископом Севастии — земли в Малой Азии (теперь это — территория Турции). В тот период Римская власть, под правительством которой были эти земли, требовала от своего населения отказаться от христианства.

В 305 году градоначальник Севастии Филомарх, чтобы угодить римлянам, устроил большой языческий праздник, где каждый горожанин должен был лично участвовать в жертвоприношениях. Но многие жители, в том числе и благодаря проповедям своего епископа, давно приняли христианство и отказались от участия. Филомарх разгневался и потребовал подавить народный протест. Недоброжелатели донесли правителю, что во многом причина неповиновения в Афиногене. Тогда он приказал задержать старца, но того предупредили о возможном аресте. Т

Тогда стражники схватили его десять учеников и потребовали от них поклониться языческим идолам. Потом их заковали в кандалы и бросили в темницу. Тогда Афиноген добровольно явился к градоначальнику и пытался вразумить его. Но Филомах не прислушался к нему и велел бросить в тюрьму и самого старца. Тот укреплял дух учеников, ни один из них на суде не отрекся от веры. Юноши были казнены, но при этом каждый из них перед смертью слышал голос, обещавший скорую встречу с учителем на небесах. Старец также сам возложил голову на плаху.

Смысл праздника

В этот день чтят память людей, которые были готовы жертвовать и здоровьем, и жизнью ради своих убеждений.

Народные приметы погоды

Если идет дождь, урожай придется собирать еще не скоро. Поникла морковная ботва — завтра будут осадки. Роса до полудня — к жаре. Желтые облака — к периоду дождей.

Что можно делать 29 июля 2026 года

Принято работать на огороде. Нужно побольше думать о хорошем. Принято проводить время с семьей. Отличный день для гостей. Важно подумать о своем будущем.

Что нельзя делать 29 июля 2026 года