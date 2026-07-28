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Государство продает старинный дом возле Пороховой башни: стране он не нужен 0 267

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: дом на Смилшу 7
ФОТО: пресс-фото

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) выставляет на аукцион административное здание на улице Смилшу, 7, в самом центре Старой Риги. Начальная стоимость объекта составляет 2,2 млн евро.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) объявило аукцион по продаже административного здания на улице Смилшу, 7, рядом с Пороховой башней в Старой Риге.

В состав объекта входят земельный участок площадью 831 квадратный метр и здание общей площадью 3293,5 квадратного метра.

Сейчас в здании размещаются Государственная служба качества образования, несколько квартир, а также компания Warmut.

Стартовая цена объекта составляет 2,2 млн евро, а минимальный шаг аукциона — 10 000 евро. В стоимость включены как часть, не облагаемая налогом на добавленную стоимость, так и помещения, облагаемые НДС.

Как поясняется в документации к аукциону, одна из групп помещений ранее была реконструирована, однако после завершения работ так и не была введена в эксплуатацию. По этой причине она считается неиспользуемой недвижимостью, а ее стоимость облагается НДС в соответствии с законодательством.

Электронный аукцион стартует 29 июля и завершится 28 августа в 13:00.

Покупатель сможет приобрести объект как за собственные средства, так и с использованием банковского кредита через специальный счет сделки. Полностью оплатить покупку необходимо в течение одного месяца после завершения торгов.

В опубликованном извещении также указано, что лица, считающие, что обладают правами на объект, которые могут препятствовать его продаже, должны заявить свои требования в суд до окончания аукциона.

Продать это здание государство планировало еще в июне, однако предыдущий аукцион был прерван и не завершился продажей объекта.

Здание расположено в одной из наиболее востребованных частей Старой Риги, рядом с Пороховой башней и популярными туристическими маршрутами, что делает его потенциально интересным как для коммерческого использования, так и для реализации проектов по реконструкции.

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#налоги #недвижимость #туризм #аукцион #реконструкция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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