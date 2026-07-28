Во вторник в Латвии вновь ожидаются кратковременные дожди, а местами — сильные ливни с грозами. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется во второй половине дня в восточных районах страны.

Во многих районах Латвии во вторник пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами и интенсивными ливнями.

По прогнозам синоптиков, больше всего дождевых и грозовых облаков сформируется после полудня в восточной и юго-восточной частях страны.

Западный ветер будет умеренным, с порывами до 9–14 метров в секунду. Во время гроз возможны еще более сильные порывы.

Несмотря на неустойчивую погоду, температура воздуха останется комфортной. При прояснениях воздух прогреется до +18…+22 градусов.

Жителям восточных районов стоит учитывать вероятность кратковременных сильных осадков и гроз, особенно во второй половине дня. В таких условиях видимость на дорогах может быстро ухудшаться.

В Риге также ожидается кратковременный дождь, не исключена гроза. Днем воздух прогреется примерно до +21 градуса.

Погодные условия в Латвии определяет южная окраина циклона, из-за чего неустойчивая погода сохранится и в течение дня.