За год число детей обязательного школьного возраста, о которых у латвийских самоуправлений отсутствует информация, сократилось почти вдвое. Однако власти по-прежнему не могут установить местонахождение нескольких тысяч детей, зарегистрированных в стране.

В Латвии значительно сократилось число детей обязательного школьного возраста, о которых у самоуправлений нет информации. Об этом говорится в отчете Государственной службы качества образования (ГСКО) за 2025 год.

Если годом ранее муниципалитеты не располагали сведениями о 4291 ребенке, зарегистрированном в Латвии и не числившемся ни в одном учебном заведении страны, то теперь таких детей осталось 2389.

В ГСКО поясняют, что для выяснения, где и как обучается ребенок, самоуправления используют государственные реестры, связываются с родителями и родственниками, проверяют задекларированные адреса и направляют семьям официальные запросы.

Однако установить местонахождение всех детей удается далеко не всегда. Одной из главных причин остается несовпадение задекларированного и фактического адресов проживания. Кроме того, некоторые семьи переезжают в другие самоуправления или покидают Латвию, не уведомляя об этом государственные учреждения.

Отчет также показывает, что часть детей, не зарегистрированных в латвийских школах, на самом деле продолжает получать образование. Так, 65 детей учатся в учебных заведениях других стран, 71 ребенок должен начать обучение в новом учебном году, а 18 детей получают дошкольное образование в семье.

При этом количество детей с тяжелыми заболеваниями и детей с инвалидностью, которые также не зарегистрированы ни в одном учебном заведении, за год практически не изменилось.

Отдельное внимание в отчете уделено детям граждан Украины. По данным самоуправлений, 320 детей продолжают дистанционно учиться в украинских школах, 449 уже покинули Латвию, а о судьбе еще 1133 детей муниципалитетам установить информацию не удалось. Во многих случаях семьи больше не проживают по адресу регистрации либо не сообщили властям о переезде.

Еще более сложной остается ситуация с детьми — гражданами других государств, имеющими вид на жительство в Латвии. По данным ГСКО, самоуправления не располагают информацией о 2087 таких детях, которые также не зарегистрированы ни в одном учебном заведении страны. Их местонахождение и причины отсутствия в системе образования установить пока не удалось.

В ГСКО отмечают, что сокращение числа детей, о которых отсутствуют сведения, свидетельствует о более эффективной работе самоуправлений. Вместе с тем тысячи несовершеннолетних по-прежнему остаются вне поля зрения системы образования, что затрудняет контроль за выполнением обязательного школьного обучения.