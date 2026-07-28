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Магазины Mere могут вновь открыться под новым названием - где искать? 2 3784

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магазины Ola

Закрытые после санкций ЕС во всех странах Балтии магазины Mere могут вновь начать работу под новым названием. Власти Литвы подозревают, что смена бренда может использоваться для обхода европейских ограничений, и уже начали проверку, пишет Otkrito.lv.

После введения Европейским союзом (ЕС) санкций против владельцев российской торговой группы Svetofor Group, управляющих магазинами Mere, которые были срочно закрыты на прошлой неделе, литовское Министерство экономики и инноваций заявляет о возможных попытках обойти ограничения. Заместитель министра Паулюс Пятраускас в понедельник сказал, что это, возможно, пытаются сделать путем изменения названия магазинов.

"У нас есть такие подозрения – только потому, что меняется название в тех же локациях. Поэтому, просто забегая вперед, мы призываем наши ведомства внимательнее следить за применением санкций и их обходом“, – сказал Пятраускас в эфире радио LRT.

По информации BNS, у министерства возникли подозрения, что магазины под названием Mere могут быть переименованы в Ola. Министерство обратилось в Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) с просьбой дать оценку, связаны ли лица, попавшие под 21-й пакет санкций ЕС, с действующими в Литве компаниями или другими субъектами, и есть ли основания для применения к ним ограничительных мер.

"Когда попавшие под санкции российские коммерческие интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это не просто вопрос бизнеса – это попытка обойти санкции Европейского союза“, – сказал для пресс-релиза министр Эдвинас Гришкас.

Как писал BB.lv, на прошлой неделе ЕС объявил о введении санкций дополнительно против 168 субъектов и 48 лиц, среди которых – владельцы Svetofor Group, которым принадлежит торговая сеть Mere. Как писало агентство BNS, в санкционный список включен владелец Mere, российский бизнесмен Сергей Шнайдер.

Ранее сообщалось, что закрытие магазинов MERE в Латвии обнажило двойные стандарты правительства, заявили в Латвийской ассоциации торговцев (LTA). По мнению организации, чиновники месяцами перекладывали ответственность друг на друга, пока российскую сеть не заставили прекратить работу решением Евросоюза.

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#Литва #санкции #магазины #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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