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Миколог назвал главный признак поляны лисичек 0 76

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: По грибы!

Искать лисички лучше на покрытых зеленым мхом влажных участках под соснами и березами, рассказал миколог Владимир Лопатин.

По словам эксперта, эти грибы обычно растут группами, поэтому после обнаружения одной лисички стоит внимательно осмотреть землю в радиусе трех метров.

«Нашли одну шляпку — остановитесь и сделайте полный оборот на месте», — посоветовал он.

Крупные экземпляры могут прятаться в густой траве. Собирать грибы лучше в плетеную корзину, поскольку в пластиковом ведре нижние слои быстро нагреваются, преют и крошатся.

Лопатин рекомендовал не вырывать лисички с корнем, а аккуратно срезать ножку у основания, чтобы не повредить грибницу. Не следует собирать их возле оживленных дорог и свалок из-за способности мякоти накапливать тяжелые металлы.

Настоящую лисичку можно отличить от ложной по спокойному желтому цвету, волнистым краям шляпки, толстым пластинкам и фруктовому запаху. Ядовитая оранжевая говорушка отличается ярким морковным оттенком, ровной шляпкой и неприятным запахом.

Свежие грибы эксперт посоветовал обработать в день сбора. Для длительного хранения их можно отварить в подсоленной воде в течение десяти минут, а затем заморозить.

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#экология #природа #грибы #питание #кулинария #здоровое питание #лес
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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