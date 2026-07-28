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«Мы жертвуем сколько можем, пока украинцы в Латвии ездят на лимузинах…» - эксперт объясняет 1 2260

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
tv24
Изображение к статье: Maybach с украинскими номерами

В обществе время от времени звучат вопросы о пребывании в Латвии состоятельных граждан Украины в то время, когда в Украине продолжается война. Майор НВС и штабной офицер Земессардзе Янис Слайдиньш в передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» отмечает — отдельные случаи могут вызывать эмоции, однако по внешним признакам нельзя судить об отношении человека к войне или о его вкладе в поддержку Украины.

Он признаёт, что у людей может возникать недоумение, когда они видят дорогие автомобили или состоятельных людей из Украины, в то время как многие жители Латвии и организации одновременно жертвуют и помогают Украине. Однако Слайдиньш подчёркивает, что такие случаи не следует считать общей картиной.

По его словам, часть наиболее состоятельных жителей Украины в начале войны уехала из опасных регионов и перенесла свою жизнь или бизнес в другие страны, в том числе в страны Балтии. В то же время есть и люди, которые, живя за пределами Украины, продолжают поддерживать силы обороны Украины.

Слайдиньш указывает, что материальное положение человека само по себе не является критерием, по которому можно судить о его позиции или помощи Украине. Дорогой автомобиль или высокий уровень жизни не говорят о том, поддерживает ли человек свою страну или помогает её защите.

Он также напоминает, что многие жители Украины отправили в Латвию свои семьи — жён и детей, — в то время как сами остались в Украине или даже находятся на фронте.

По мнению Слайдиньша, действия отдельных людей не следует автоматически распространять на всё украинское общество. Во время войны ситуации бывают разными, и каждый случай нужно оценивать отдельно.

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#Украина #война #Латвия #поддержка #оборона #эмоции
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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