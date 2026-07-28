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В парки Риги вложат деньги. Куда добавят красоты? 0 239

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фонтан в Верманском парке

На реализацию проектов второго этапа Фонда охраны окружающей среды Риги будет выделено 1,3 млн. евро. Такое решение во вторник принял Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.

На восстановление и очистку береговых укреплений прудов в Виестурдарзсе выделено 136 844 евро. Еще 130 928 евро пойдут на ремонт исторического подвала и разработку проекта восстановления исторического арочного моста в парке Аркадияс. На ремонт подпорной стены возле эстрады в Верманском саду предусмотрено 101 264 евро.

На благоустройство зоны активного отдыха на берегу Кишэзерса у улицы Эзермалас выделено 97 966 евро. Для обеспечения доступа к площадкам раздельного сбора отходов и восстановления лесных насаждений на прилегающей территории предусмотрено 72 936 евро. На реконструкцию входной зоны в Виестурдарзсе со стороны улиц Катринас и Экспорта выделено 76 010 евро, а на восстановление исторической подпорной стены у озера Юглас в парке Страздумуйжа — 69 511 евро.

Наибольшая сумма — 495 235 евро — будет направлена на установку автоматически управляемых контроллеров тепловых узлов и датчиков температуры в помещениях детских садов Риги.

Всего поддержку получили 15 экологических проектов.

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#Латвия #экология #парки #благоустройство #финансирование #реконструкция
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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