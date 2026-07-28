Чихание — такое привычное действие. Но и во время него, оказывается, надо помнить о некоторых правилах, чтобы не довести себя до беды.

Врачи уже не раз предупреждали об опасности сдерживать чихание. Не важно, считаете ли вы это на людях признаком дурного тона или беспокоитесь о том, как выглядите в этот момент. Но такая привычка в одночасье может привести к серьезным последствиям — к разрыву барабанной перепонки, пятнистому лицу, инфекции среднего уха или даже аневризме сосудов головного мозга. Не так давно сообщалось о случае с 30-летним мужчиной, который таким образом порвал себе горло — заработал перфорацию трахеи.

Чихайте ровно

Однако даже если вы не сдерживаетесь и чихаете от души, не менее важно делать это правильно. Как говорит фельдшер скорой помощи, правильно — это чихать, держа тело ровно, а не пытаться в этот момент завязать шнурки или резко повернуться. Иначе может получиться как у 26-летней женщины, которой после чиха пришлось вызывать бригаду скорой помощи — с сильной болью и невозможностью нормально вздохнуть.

«Девушка сидит на кровати, боится сделать даже микроскопический вдох. Лицо бледное, из глаз слезы. Слушаем легкие — чисто. Кардиограмма — идеальная. Начинаем пальпацию. Нажимаю на место соединения ребра с грудиной — пациентка ойкает», — описывает случай врач скорой.

Пациентка рассказала медикам, что спокойно пила чай и вдруг мощно чихнула. Прямо в процессе она решила повернуться к столу за салфеткой и почувствовала, как в груди что-то хрустнуло.

Как объяснил врач, огромная нагрузка на грудную клетку, возникшая во время такого действия, довела эту женщину до острого межреберного надрыва мышцы и легкого смещения хряща. Все благодаря сочетанию мощного чиха с резким скручиванием корпуса.