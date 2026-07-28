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После двух спасательных операций за день в Валмиере задумались, как сделать Гаую безопаснее 0 504

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гауя
ФОТО: LETA

На порогах «Казу крацес» («Козьи пороги») в Валмиере спасателям дважды за один день пришлось помогать отдыхающим. После серии происшествий, включая недавнюю гибель подростка, самоуправление намерено обсудить дополнительные меры безопасности на одном из самых опасных участков Гауи.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), в воскресенье сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы дважды подряд выезжали к порогам «Казу крацес» на Гауе. Оба происшествия произошли на одном и том же участке реки, который считается сложным даже для подготовленных спортсменов.

Первый вызов поступил из-за байдарочников, не сумевших справиться с сильным течением и камнями. Девушка смогла выбраться самостоятельно, а молодому человеку зажало ногу между лодкой и камнем. Спасателям пришлось освобождать пострадавшего, после чего обоих передали медикам. У юноши диагностировали перелом.

Как рассказал командир Валмиерской части ГПСС Мартиньш Лингартс, сразу после возвращения в часть спасатели получили еще один вызов на то же место. На этот раз помощь понадобилась девушке на SUP-доске, которая зацепилась за натянутый через реку трос. Спасатели освободили доску и доставили женщину на берег. Она не пострадала.

Пороги «Казу крацес» считаются одной из лучших трасс для гребного слалома в Северной Европе. Здесь ежедневно тренируются спортсмены под руководством инструкторов, используя защитные шлемы и спасательные жилеты. Однако для туристов и людей без опыта этот участок может представлять серьезную опасность.

Руководитель Управления туризма Валмиерского самоуправления Том Трейманис рассказал, что отдыхающим рекомендуют не проходить пороги по воде, а переносить лодки по берегу. По его словам, во время инструктажей именно этот участок реки называют одним из самых сложных и призывают заранее оценивать свои навыки.

После последних происшествий Валмиерское самоуправление совместно с пожарно-спасательной службой намерено обсудить, какие дополнительные меры помогут лучше информировать туристов об опасности и снизить риск новых несчастных случаев.

Особую актуальность этим планам придает трагедия, произошедшая всего три недели назад. Тогда в Гауе утонул 14-летний подросток. По данным спасателей, мальчик, заходя в воду, поскользнулся или зацепился за что-то под водой, исчез под поверхностью реки и был найден погибшим лишь спустя несколько дней.

По словам Мартиньша Лингартса, Гауя остается одной из самых непредсказуемых рек Латвии. Русло постоянно меняется, поэтому даже на знакомом участке глубина может резко увеличиться. Он также призвал родителей не оставлять детей без присмотра во время отдыха у воды.

Каждое новое происшествие подтверждает, что на Гауе даже опытным отдыхающим нельзя недооценивать силу течения и особенности реки.

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#происшествия #туризм #Латвия #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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