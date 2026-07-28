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После прохладной ночи — до +24: какой будет погода в среду 0 76

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конец июля

В среду, 29 июля, в Латвии ожидается сухая и по-летнему теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а ветер станет слабее.

Ночью будет малооблачно, местами возможен туман. Температура воздуха опустится до +9…+13 градусов, а на побережье останется теплее — до +17.

Днем облаков станет больше, однако дождя не ожидается. Воздух прогреется до +20…+24 градусов, тогда как в отдельных прибрежных районах температура не превысит +18…+19.

Ветер западного направления будет слабым или умеренным как ночью, так и днем.

В Риге ночь ожидается ясной, днем облачность увеличится, но осадков не будет. Утром температура составит около +13 градусов, днем воздух прогреется до +23.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #ночь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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