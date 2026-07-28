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Правда ли, что фотосессия в лавандовых полях Латвии опасна для здоровья? 0 641

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фотосессия в лаванде

Да, это так. Главная опасность кроется в острой аллергической реакции на эфирные масла, которые лаванда активно выделяет в жаркую погоду.

Как пояснила ботаник Валентина ПОЛИКСЕНОВА, концентрированные пары растения на солнцепеке могут спровоцировать контактный дерматит: оседая на коже под воздействием солнца, масла вызывают сильный зуд, отек и волдыри.

В группе риска - люди с чувствительной светлой кожей и натуральные блондины.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, планируйте фотосъемку на утренние или вечерние часы, используйте закрытую одежду.

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#безопасность #аллергия #растения #солнце #кожа #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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