Да, это так. Главная опасность кроется в острой аллергической реакции на эфирные масла, которые лаванда активно выделяет в жаркую погоду.

Как пояснила ботаник Валентина ПОЛИКСЕНОВА, концентрированные пары растения на солнцепеке могут спровоцировать контактный дерматит: оседая на коже под воздействием солнца, масла вызывают сильный зуд, отек и волдыри.

В группе риска - люди с чувствительной светлой кожей и натуральные блондины.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, планируйте фотосъемку на утренние или вечерние часы, используйте закрытую одежду.