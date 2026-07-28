Во вторник, когда правительство принимало решение о реформе больниц, между премьер-министром Андрисом Кулбергсом и министром экономики Виктором Валайнисом произошла резкая словесная перепалка.

Дискуссии о реформе продолжались около двух часов, и свое мнение высказали почти все министры. Одним из самых активных участников дебатов был Валайнис, который считает, что финансирование здравоохранения в Латвии в настоящее время недостаточно, и проблемы в отрасли возникают именно из-за недостаточного финансирования. Тем временем премьер упрекнул министра в популизме.

"Если мы своим решением сделаем и без того бедную систему еще беднее, мы примем вредное решение. Призываю этого не допустить", - сказал Валайнис.

Министру экономики пообещали, что финансирование будут искать, и это обязательство было закреплено также в протокольном решении.

По словам Валайниса, более половины пациентов в приемные отделения больниц поступают за пределами Риги. В то же время реформа, по его словам, приведет к сокращению средств для региональных больниц на 24%, а для Риги оно увеличится на 4,7%. В случае регионов это сокращение составит примерно от 14 до 15 миллионов евро.

Валайнис призвал одновременно с решением о реализации реформы принять также решение о том, что эти недостающие миллионы будут компенсированы региональным больницам.

В свою очередь, Кулбергс упрекнул Валайниса в "скатывании в популизм". Он указал, что государство сейчас фокусируется не на вылеченном пациенте, а финансирует инфраструктуру, в которой, как показала ревизия Госконтроля, не хватает персонала.

"В сказанном вами нет рационального решения, потому что нет персонала, который бы обеспечивал функции, которые вы сейчас упоминаете", - упрекнул Валайниса Кулбергс.

Валайнис призвал решать вопросы одновременно - думать как о персонале, так и о финансировании. В свою очередь, Кулбергс упрекнул Валайниса в том, что министр экономики говорит о финансировании, но не предлагает идей, где его реально взять.

"Тогда сами выступайте с предложениями! Мы таких не слышали. Читаем в социальных сетях о том, как проходят рабочие группы, но где же что-то реальное?" - парировал Валайнис.