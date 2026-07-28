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Проблема! В Латвии и в странах ЕС молодежь не хочет и не умеет ловить рыбу 4 696

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рыбаков становится меньше

В среду, 29 июля, в ирландском городе Корк пройдет неформальная встреча экспертов по рыболовству стран Евросоюза. Одной из главных тем станет привлечение молодежи в отрасль, которая сталкивается с острой нехваткой рабочих рук.

Латвию на встрече представит парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс. Министры обсудят выводы Европейской комиссии о состоянии Общей политики в области рыболовства, опубликованные в апреле. В документе отмечается, что одной из главных долгосрочных проблем отрасли стала смена поколений.

По оценке Еврокомиссии, молодых людей отпугивают тяжелые условия труда, невысокие доходы, снижение занятости в прибрежных районах, а также сложные административные процедуры и жесткое регулирование.

Шмитс подчеркнул, что для Латвии рыболовство остается не только важной отраслью экономики, но и основой жизни многих прибрежных хозяйств.

Латвия также выступает за более гибкую Общую политику ЕС в области рыболовства, которая могла бы быстрее реагировать на современные климатические, экономические и геополитические вызовы. При определении объемов вылова, считают в Риге, необходимо учитывать не только экологические, но и социально-экономические интересы рыбаков.

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#Латвия #рабочая сила #Европейская комиссия #экономика #Евросоюз
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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