За проверку на знание государственного языка в группе впредь придется платить 72 евро вместо прежних 30 евро, свидетельствует обновленный прейскурант на публичные платные услуги Государственного агентства развития образования (ГАРО).

В ГАРО сообщили, что изменилось содержание проверки и порядок ее проведения, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с прежней. Ранее услуга предоставлялась группе из десяти человек, а в актуальном прейскуранте - группе из восьми человек.

Увеличена также плата за другие услуги, связанные с проверкой на знание государственного языка. Справка о результате проверки впредь будет стоить 18 евро вместо прежних 12,01 евро, копия решения о результате проверки также будет стоить 18 евро.

Одновременно прейскурант дополнен новыми услугами. Впредь можно будет подать заявку на индивидуальную диагностическую проверку на знание государственного языка и индивидуальные консультации по проверке на знание государственного языка, которые обойдутся соответственно в 77,4 евро и 42,2 евро.

Изменения коснулись и ряда других платных услуг ГАРО.

За заверенную копию сертификата централизованного экзамена, выданную в форме электронного документа, впредь придется платить 14,21 евро. В свою очередь, подготовка и отправка документа по почте будет стоить 18 евро вместо прежних 13,50 евро. Справка о сданном централизованном экзамене для учебы за границей будет стоить 17,25 евро вместо прежних 11,25 евро.

Плата за курсы руководителей детских лагерей вырастет с 2,5 евро до 3,4 евро за академический час.