Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) выявила опасную бактерию E. coli в партии сырокопченой салями, произведенной литовской компанией «Biovela». Покупателей призывают не употреблять этот продукт и вернуть его в магазин.

По информации PVD, оптовому поставщику SIA "Sanitex" предписано изъять из продажи партию сырокопченой салями после того, как лабораторные исследования подтвердили наличие в продукте веротоксигенной бактерии Escherichia coli (E. coli).

Речь идет о сырокопченой салями в оригинальной упаковке весом 230 граммов, произведенной компанией Biovela Utenos Mesa (Литва).

Отзыву подлежит продукция со следующими данными:

номер партии: 26506030682;

срок годности: до 8 сентября 2026 года.

PVD настоятельно рекомендует всем, кто приобрел эту колбасу, не употреблять ее в пищу.

Веротоксигенные штаммы E. coli способны вызывать тяжелые кишечные инфекции. Наиболее распространенные симптомы — сильная диарея, боли в животе, рвота и повышение температуры. Особенно опасна инфекция для маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Если у вас дома есть указанная партия салями Biovela, лучше отказаться от ее употребления и вернуть товар продавцу. Это поможет избежать возможного риска для здоровья.