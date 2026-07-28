Почему результаты соцопросов не всегда совпадают с итогами выборов? Создатель и руководитель центра исследования общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш рассказал, как создаются рейтинги партий, кого социологам сложнее всего найти и на какие вопросы жители Латвии предпочитают не отвечать, пишет LSM+.

Опросы, объяснил експерт, нужны прежде всего как обратная связь: без нее ни государство, ни бизнес не могут понять, работают ли их решения. Для очных интервью SKDS случайным образом выбирает адрес и дальше идет по цепочке — например, в каждую третью квартиру. Телефонные опросы ведутся по случайным комбинациям номеров, а для интернет-опросов используется собственная база из нескольких десятков тысяч добровольцев, из которой респондентов отбирают по полу, возрасту и национальности, сообщает LSM+.

Согласиться на интервью готов лишь примерно каждый второй, и доля отвечающих снижается. Русскоязычная аудитория соглашается участвовать реже латышскоязычной, а русскоязычные мужчины, зарабатывающие на жизнь физическим трудом, у социологов «на вес золота». «Так что если нас слушают, смотрят — вы очень нужны», — обратился Кактиньш к зрителям. Если какая-то группа не участвует в опросах, ее мнение остается неуслышанным теми, кто принимает решения, пояснил он, заверив при этом, что все ответы остаются полностью анонимными.

Есть в Латвии и темы, по которым узнать правду с помощью опросов практически невозможно: это личные доходы и сексуальная жизнь. Люди стесняются отвечать откровенно, и результаты оказываются недостоверными — хотя во многих других странах такой проблемы нет.

Говоря о рейтингах партий, Кактиньш подчеркнул: люди воспринимают их как прогноз результата выборов, «а на самом деле рейтинги всегда являются фотографиями из прошлого» — они показывают настроения на момент опроса. При этом устойчивые тенденции опросы улавливают: если поддержка партии стабильно растет или падает, эта динамика, скорее всего, продолжится и в день голосования.